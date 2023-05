COSENZA – Sono in corso i lavori di manutenzione all’interno della galleria Crocetta lungo la Statale 107 ‘Silana Crotonese’ tra i comuni di San Fili e San Lucido dal km 10,050 e 11,250.

Lavori nella Galleria Crocetta: divieti e le deviazioni

Si tratta di interventi che Anas ha programmato da tempo e che riguardano il rifacimento della pavimentazione all’interno della galleria. I lavori, iniziati ieri proseguiranno fino a domani mercoledì 10 maggio. Per questo motivo, durante le operazioni di manutenzione nella galleria Crocetta il traffico veicolare, a partire dalle ore 20:00, viene deviato sul vecchio tracciato. Si tratta della Strada provinciale 35 che dal bivio di San Fili si rimette sulla 107 nel territorio di Paola.

Al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza e minimizzare i disagi alla circolazione stradale, gli interventi vengono eseguiti da Anas in orario notturno (dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo). Lungo il tratto interessato dalle lavorazioni sarà in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30km/H.