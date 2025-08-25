Gabbani chiude col botto il Festival dell’Effimero a Celico, oltre 10mila presenze

CELICO – Ha chiuso con il botto l’edizione 2025 del Festival dell’Effimero a Celico, con il concerto di Francesco Gabbani che ha richiamato circa diecimila presenze. Soddisfatto il sindaco Matteo Lettieri.

Anche quest’anno il festival non si è limitato agli spettacoli, ma ha offerto momenti di approfondimento, toccando temi più che mai attuali.

Il Comune di Celico può dunque essere considerato, come ha sottolineato il primo cittadino, un vero e proprio attrattore turistico. Oltre al Festival dell’Effimero, infatti, è riuscito a proporre eventi di qualità capaci di catalizzare l’attenzione del grande pubblico, come l’International Art Festival 2025, che ha visto la partecipazione di personalità del calibro del regista David Cronenberg.

Una risposta del pubblico che, per gli organizzatori dell’associazione Sila Antica, è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Un successo derivante ha evidenziato Pierfrancesco Pantusa di Sila Antica grazie al supporto oltre che degli associati, anche di altri attori, come l’Amministrazione comunale di Celico, il Comando della Polizia Locale e le maestranze del Comune di Celico. Ovviamente l’Estate Celichese prosegue, con altri appuntamenti come la Sagra della Patata nei primi giorni di settembre a Lagarò, le feste di San Nicola e San Michele Arcangelo.