Fuscaldo, cade un cornicione dell’ex Hotel Sangrillà: ferite due 16enni

FUSCALDO (CS) – Due ragazze sono rimaste ferite per la caduta di un cornicione dall’ex Hotel Sangrillà a Fuscaldo in via Messinette. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e cosa stavano facendo nei pressi della struttura le due sedicenni. Forse, da come si è appreso, stavano semplicemente giocando. Dovevano a quanto pare andare a Fuscaldo a una festa di compleanno. A darne notizia è la Gazzetta del Sud.

Sul posto allertati dai presenti è giunta una pet medicalizzate del 118 dall’ospedale di Paola (con a bordo Di Bella, Schepisi e il dottor Tranchida) che hanno prestato le prime cure alle due ragazze di nazionalità straniera ma residenti entrambi a Belvedere Marittimo. Per una delle due – che è stata ferita gravemente al capo – è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha portata all’Annunziata di Cosenza. Meno grave l’altra ragazza che è stata colpita a una gamba. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Fuscaldo per gli accertamenti del caso.