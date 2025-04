Furto di legname nel Parco del Pollino. Individuati dalle “fototrappole” e denunciati

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Due uomini di Viggianello, nel potentino, sono stati denunciati e sanzionati con l’accusa di furto aggravato di materiale legnoso dai carabinieri del Comando forestale. In contrada Bufalaria, nel territorio del paese ricadente nel Parco del Pollino, i militari hanno scoperto quattro grosse piante tagliate e asportate.

Per risalire ai presunti autori del furto sono risultate decisive le immagini tratte da alcune fototrappole che i carabinieri avevano installato nella loro attività di presidio. Si è così scoperto che i due avevano abbattuto le piante, troncando rami e radici e asportando il materiale. L’operazione era avvenuta in due momenti distinti, utilizzando una macchina agricola. I carabinieri hanno sequestrato il materiale, trovato a casa di uno dei due uomini, insieme agli strumenti utilizzati per asportare le piante.