Fungaiolo di 85 anni disperso nel Cosentino: in corso le ricerche

ACRI (CS) – Pomeriggio impegnativo per i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS.

Dopo un primo allertamento, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre, per tre dispersi in zona Fossiata (Parco Nazionale della Sila), ricerca risolta dai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione di Cosenza, è sopraggiunto un nuovo allertamento, da parte della Prefettura di Cosenza, per un fungaiolo disperso in area impervia nel comune di Acri.

L’uomo, 85 anni, era uscito nella mattinata insieme al nipote a cercare funghi ma non ha fatto ritorno a casa. Impegnati nelle ricerche del fungaiolo una squadra di tecnici del CNSAS Calabria congiuntamente a tecnici del SAGF.