Free library, si estende la rete del Comune di Cosenza: a San Vincenzo La Costa nel “Sentiero degli Espulsi”

COSENZA -Si espande sempre di più la rete delle Free Library del Comune di Cosenza. Una costellazione, in continua evoluzione, di presìdi culturali diffusi, accessibili e permanenti, grazie alla quale si sta promuovendo, dando seguito all’intuizione dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e della consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, il ritorno al libro cartaceo per una immersione percettiva unica ed insostituibile.

L’ultima nata è quella nata nel cuore della Frazione Gesuiti di San Vincenzo la Costa, la 20esima Free Library, che si inserisce all’interno del Sentiero degli Espulsi, un piccolo tratto di bosco che invita a rallentare, osservare, ascoltare e che rappresenta un nuovo itinerario naturalistico che oggi si arricchisce di un elemento speciale, un cammino di natura e cultura condivisa.

Free Library a San Vincenzo la Costa: una casetta di legno nel cuore del Sentiero degli Espulsi

La città di Cosenza e il comune di San Vincenzo la Costa si mettono insieme per alimentare quella rete di lettura che unisce territori, storie e persone. In un tempo che spesso corre troppo in fretta, c’è un’iniziativa che non riguarda solo un cammino tra alberi e castagni, ma che racconta un’idea più profonda: fare rete tra territori attraverso la cultura, la lettura e la condivisione.

Il Sentiero degli Espulsi è un percorso di circa 1 km, immerso nella quiete di castagneti secolari, arricchito da bacheche informative che raccontano la storia, la flora, la fauna e l’identità di questo angolo di Calabria. Il nome richiama vicende antiche, ma ancora capaci di suscitare interrogativi, legando la memoria del passato a una visione contemporanea fatta di cura del territorio, rispetto per l’ambiente e cultura diffusa.

È nato grazie a una collaborazione virtuosa tra il Comune di San Vincenzo la Costa, la Pro Loco APS, i ragazzi del Servizio Civile e la Biblioteca Pubblica della Pro Loco, in sinergia con UNPLI Cosenza e UNPLI Calabria. A metà del percorso, tra gli alberi, è stata installata una Free Library: una casetta di legno con diversi libri, dove chiunque può fermarsi a leggere, prendere un volume o lasciarne un altro in dono.

Il progetto del Comune di Cosenza ed “Erranze Letterarie”

Questa piccola biblioteca nel bosco è parte del progetto di diffusione delle Free Library promosso dal Comune di Cosenza e portato avanti con entusiasmo e visione dall’associazione culturale “Erranze Letterarie”, che ha collaborato direttamente all’inaugurazione, avvenuta ieri, e che accompagnerà le future iniziative culturali legate al sentiero.

L’inserimento di San Vincenzo la Costa nel circuito delle Free Library è stato reso possibile grazie all’adesione della Pro Loco al Patto per la Lettura, sostenuto dalla delegata alla Cultura del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, Antonietta Cozza, che ha fortemente creduto nella possibilità di unire città e piccoli borghi in un’unica rete di promozione del libro e della cultura.

“Questa nuova Free Library – sottolineano il sindaco di Cosenza Franz Caruso e la delegata alla Cultura Antonietta Cozza – rappresenta una tappa importante di un percorso che abbiamo avviato e che intendiamo portare avanti: unire Cosenza e il suo territorio in un’unica trama culturale. Le Free Library non sono solo scaffali, ma segni concreti di una cultura che si fa relazione, ascolto e condivisione.” Anche l’associazione Erranze Letterarie ha sottolineato l’importanza di portare i libri fuori dai luoghi chiusi, rendendoli parte di un’esperienza collettiva, accessibile, viva. La nuova Free Library, tra gli alberi del Sentiero degli Espulsi, è un segno tangibile di una Calabria che cammina unita nel segno della cultura diffusa, della cura dei luoghi e dell’educazione alla bellezza.