Freddo artico in Calabria: temperature invernali e in Sila la prima neve della stagione

COSENZA – È arrivata in Sila la prima neve della stagione. Le cime più alte dell’altipiano hanno indossato il loro abito invernale. Come ampiamente annunciato anche la Calabria è colpita, in queste ore, da una massa d’aria gelida in discesa dalla Scandinavia, con un clima dal sapore prettamente invernale. Aria fredda di origine artica che, dopo aver attraversato le Repubbliche Baltiche e la Polonia, ha raggiunto anche il Mediterraneo e l’Italia scivolando velocemente verso Est. L’ingresso dell’aria fredda ha portato come prima conseguenza ad un crollo delle temperature, accompagnato anche da forti venti di tramontana, piogge e le prime nevicate sull’Appennino. Dalla tarda mattinata la neve cade sull’altipiano Silano, attorno ai 1200 metri di quota.

Una leggera imbiancata anche a Camigliatello e Lorica mentre la neve è caduta più copiosa sulle cime del Pollino. In pianura invece freddo e pioggia. A Si tratterà di un passaggio abbastanza rapido visto che già dalla notte e nella giornata di domani tornerà a splendere il sole, salvo veloci rovesci sul basso Tirreno. anche se i venti artici faranno ulteriormente abbassare le temperature. Il clima invernale potrebbe accompagnarci fino al ponte dell’Immacolata mentre nella prossima settimana annunciato rischio neve in pianura al Nord.