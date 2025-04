Frascineto si prepara a vivere le Vallje: una giornata tra tradizione, identità e condivisione

- Advertisement -

FRASCINETO (CS) – Come da tradizione, il martedì dopo Pasqua Frascineto si veste di storia, cultura e orgoglio arbëresh per celebrare le Vallje, l’evento simbolo dell’identità e della memoria collettiva della comunità. Domani, martedì 22 aprile, le strade del paese saranno attraversate da canti, balli e colori che raccontano l’anima profonda di un popolo che non dimentica le proprie origini.

L’intera manifestazione prenderà il via alle ore 15:30 con la sfilata dei gruppi folkloristici lungo le vie del centro storico, accompagnata da suoni e danze della tradizione. Durante la giornata, uno degli eventi più suggestivi sarà la rievocazione dell’esercito di Skanderbeg, che vedrà sfilare figure in costume storico, tra cui lo stesso Skanderbeg, simbolo della lotta per la libertà e dell’identità arbëreshë. L’esercito ricostruirà il legame tra la nostra comunità e la storicità della resistenza al dominio ottomano, aggiungendo un ulteriore tocco di emozione e valore culturale alla manifestazione. Inoltre, sarà possibile visitare gli stand enogastronomici, dove si potranno degustare prodotti tipici locali, simbolo della nostra cultura e della nostra ospitalità.

A rendere possibile questo evento è il prezioso lavoro di tante realtà del territorio. Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di Frascineto, ai ragazzi del Servizio Civile Universale di Frascineto, all’associazione Frascineto Adventure, all’Istituto Omnicomprensivo Polo Arbëresh e al dirigente scolastico, Gianfranco Maletta, per l’impegno e la partecipazione attiva. Grazie anche a tutti i cittadini che ogni anno, con entusiasmo e spirito di comunità, contribuiscono alla riuscita di questa festa identitaria.

Il sindaco, Angelo Catapano, ha espresso il suo pensiero in vista dell’evento:

“Le Vallje rappresentano l’anima della nostra comunità. Sono una manifestazione che unisce generazioni, racconta la nostra storia e rafforza il senso di appartenenza. Ringrazio tutti coloro che collaborano con passione alla realizzazione di questa giornata così speciale: associazioni, volontari, cittadini e tutte le realtà che, insieme all’amministrazione comunale, contribuiscono a far vivere e tramandare la nostra identità arbëreshe.”

Anche il consigliere comunale delegato al Turismo e Spettacolo, Francesco Sancineto, ha voluto condividere il proprio pensiero: “Sono profondamente soddisfatto per l’edizione di quest’anno delle Vallje, un appuntamento che ogni volta riesce a emozionare e coinvolgere l’intera comunità. Domani Frascineto sarà il cuore pulsante della tradizione arbëreshe: accoglieremo con gioia i gruppi folk provenienti da altre comunità, ma il mio ringraziamento più sentito va ai nostri concittadini, grandi e piccoli, che con orgoglio indosseranno i costumi tradizionali e renderanno ancora più autentica e viva questa manifestazione. Le Vallje sono l’espressione più bella del nostro senso di appartenenza e della nostra capacità di custodire e condividere la cultura con il mondo.”