Frascineto si apre alla mobilità sostenibile, al via il noleggio delle biciclette elettroniche

FRASCINETO (CS) – Pedalare per mantenersi in forma e spostarsi in maniera sostenibile, anche per chi non ha un mezzo di proprietà. Sarà possibile farlo anche a Frascineto grazie al via libera dell’amministrazione comunale per l’avvio all’attività di noleggio di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il Comune punta ad incentivare l’utilizzo dell’e-bike, promuovendo una soluzione sicuramente vantaggiosa ed innovativa per facilitare gli spostamenti brevi, offrire un servizio più ecologico, efficiente ed economico. Un modo per ridurre l’inquinamento ma anche il traffico, assicurando una valida alternativa ai mezzi privati.

Si tratta di una nuova visione di trasporto pubblico, ormai diffusa nelle più grandi città, che arriva anche nel cuore del Pollino, basata sull’intermodalità e sui sistemi di mobilità condivisa. Per consentire l’avvio del servizio, fa sapere il Comune, sono disponibili due stazioni che faciliteranno la presa e riconsegna dei mezzi con il supporto degli operatori economici per il noleggio casco. “Una misura che può essere assimilabile a quella già prevista, con riferimento agli stalli in uso alle auto elettriche – afferma il sindaco Angelo Catapano – e che auspichiamo costituisca uno stimolo ed un passo in avanti verso la crescita dei servizi pubblici utili a migliorare la qualità della vita“.