Frascineto, iniziaiti i lavori di messa in sicurezza nel canale Clavaro. Catapano: «Solo il primo step, previsti altri cantieri»

Si tratta di un'area classificata come "R4", ovvero a rischio molto elevato. L'intervento è stato finanziato dal Ministero dell'Interno per un importo totale di € 999.945,00 e prevede l'allargamento dell'attuale canale di raccolta delle acque piovane

FRASCINETO (CS) – Sono iniziati a Frascineto i lavori di messa in sicurezza finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico da alluvione che interessano il canale Clavaro, un’area classificata come “R4”, ovvero a rischio molto elevato. L’intervento è stato finanziato dal Ministero dell’Interno per un importo totale di € 999.945,00 e prevede l‘allargamento dell’attuale canale di raccolta delle acque piovane adeguato alle dimensioni del canale esistente tra i centri abitati di Eianina e Frascineto.

“Si tratta – ha affermato il sindaco Angelo Catapano -, di un passo avanti significativo nella nostra costante azione di difesa del suolo e di messa in sicurezza del territorio con interventi mirati a prevenire e mitigare i rischi legati a eventi naturali. Il cambiamento climatico – ha proseguito -, con accelerazioni di eventi meteorologici estremi ci impone di adottare urgentemente misure di mitigazione e adattamento. L’obiettivo è proseguire con interventi strutturali per la salvaguardia delle aree più fragili del nostro territorio, infatti questa è soltanto la prima parte degli interventi che verranno effettuati. Sono previsti – ha concluso -, anche altri cantieri di cui la progettazione è in corso”.

