Frascineto: inaugurazione dei settori arrampicata “Timpa Crivo”, nel territorio di Eianina

FRASCINETO (CS) – Mito, natura, arte e divertimento: Frascineto rappresenta la meta ideale per ogni turista. Variegata nelle proposte, quanto univoca nel clima. Capace di offrire un’esperienza di svago unica nel suo genere. Domani, 4 maggio, l’inaugurazione dei settori arrampicata denominata “Timpa Crivo”, nel territorio di Eianina. L’arrampicata è uno sport ad alto rischio che richiede competenze fisiche e tecniche adeguate.

L’Amministrazione Comunale, è intervenuta per la messa in sicurezza del costone, in modo da renderlo fruibile. Dall’inizio degli anni 2000, le pareti di Frascineto hanno attirato arrampicatori anche provenienti da altre regioni, come la vicina Sicilia e la Puglia, che qui hanno attrezzato i primi percorsi. Durante le manifestazioni del Calabria Rock sono stati realizzati ulteriori itinerari.

“In questo anno – spiega il sindaco Angelo Catapano – grazie a un progetto del Comune, la zona ha acquisito una struttura organica, collegando i vari settori con sentieri appositamente creati e preparando percorsi con ancoraggi a norma, che vanno dai gradi più semplici e oltre”. Appuntamento domani, domenica 4 maggio, alle ore 16 ad Einina, anche con le Vallje in onore della Madonna di Lassù, a cui prenderanno parte i gruppi folkloristici: di Frascineto, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Firmo, Lungro e della città di Castrovillari.