Frascineto, il sindaco replica a Laghi: «le fermate bus non si toccano»

FRASCINETO (CS) – In risposta alle recenti richieste del Consigliere Regionale Ferdinando Laghi, che ha sollecitato al Ministero dei Trasporti la modifica delle fermate Flixbus e Itabus di Castrovillari, attualmente allocate nel comune di Frascineto, il Sindaco Angelo Catapano e il Vicesindaco Angelo Prioli forniscono rassicurazioni e chiarimenti.

«Stia sereno il Consigliere Laghi, la fermata Castrovillari/Frascineto – dice il sindaco Catapano – non subirà modifiche. Grazie a un progetto proposto dal Comune e finanziato dalla Regione Calabria, a breve avremo una nuova autostazione per la sosta e la fermata dei bus delle linee regionali ed extraregionali. Affrontiamo da anni il problema della sicurezza dei pendolari che utilizzano la Strada Provinciale 263 per salire e scendere dai mezzi, e con il nuovo progetto, i cui lavori sono in fase di ultimazione, risolveremo definitivamente questa problematica».

«La nuova Autostazione – aggiunge e spiega il vicesindaco Prioli – è in fase di ultimazione, e abbiamo già presentato una formale istanza al Ministero dei Trasporti per ottenere l’autorizzazione per le fermate bus. La struttura, efficiente, moderna e sicura, è situata a soli 50 metri dallo svincolo autostradale e sarà dotata di due stalli pensilinati».

Gli amministratori di Frascineto sottolineano che le fermate delle autolinee a lunga percorrenza ospitate ed autorizzate dal Ministero dei Trasporti, all’interno del territorio comunale, sono otto e per tutte è stato chiesto il trasferimento della fermata nella nuova Autostazione comunale. Pertanto, le preoccupazioni espresse dal Consigliere Laghi sono tardive e inutili, poiché il problema è stato risolto «grazie all’impegno e alla lungimiranza dell’Esecutivo Catapano, con il sostegno della Regione Calabria».

Il Comune di Frascineto ringrazia la Regione Calabria per il supporto e conferma il proprio impegno per garantire servizi efficienti e sicuri ai cittadini.