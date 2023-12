Frascineto, brindisi di fine anno nella Grotta Nera con aperitivo in vetta

FRASCINETO (CS) – Un fine anno speciale tra le bellezze delle Dolomiti del Sud. L’Amministrazione Comunale di Frascineto e Adventures Frascineto, in collaborazione con le associazioni di Volontariato di Protezione Civile e Amigdala, e con la partnership delle aziende vitivinicole Rizzo, Magna Graecia, Tenute Ferrari e Casalnuovo del Duca, per domenica 31 gennaio ha organizzato un suggestivo aperitivo in vetta presso Te’ Gruta Zezë (la Grotta Nera).

«Un’occasione – commenta il sindaco Angelo Catapano – per chiudere il 2023 in armonia e convivialità e salutare un nuovo anno carico di sfide e nuove prospettive».

Per il brindisi in vetta la spedizione di cittadini e appassionati si ritroverà la prossima domenica mattina, alle 10.30, nei pressi del Campo delle Bocce di località Eianina, poi si proseguirà perso il massiccio del Pollino per raggiungere la suggestiva Grotta Nera ed il meraviglioso panorama che affaccia sulle valli e la piana della Sibaritide.

Sul posto saranno allestiti gli stand enogastronomici che serviranno i vini locali accompagnati da degustazioni di sapori tipici dell’entroterra pollinare.