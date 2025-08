- Advertisement -

SAN FERDINANDO (RC) – Si è svolta ieri sera a San Ferdinando (Rc) in una piazza stracolma di gente, la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo dove ha fatto tappa nella Piazza Nunziante, come dicevamo, accolto da un pubblico delle grandi occasioni. A rappresentarlo in esclusiva regionale la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi che sarà protagonista di una ricca stagione di impegni che si concluderà con la finale regionale di maggio 2026.

Francesca Comandè

È stata la n° 14 Francesca Comande’, 20 anni di San Fili (Cs) alta 175 cm e studentessa universitaria di psicologia, a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2026. Emozionatissima, intervistata subito dopo la vittoria commenta: “Sono davvero emozionata e ancora incredula per questo meraviglioso risultato. Vincere una tappa di Miss Mondo Calabria è per me un onore immenso, ma anche una responsabilità che accolgo con grande serietà e gratitudine.

Prima di tutto, voglio ringraziare la giuria per aver creduto in me, un grazie speciale va alla mia famiglia e al mio ragazzo che mi hanno sostenuta in ogni passo: questo traguardo è anche vostro”.

“Miss Mondo Calabria non è solo una competizione di bellezza. È una piattaforma per diffondere messaggi importanti – prosegue Comande’ – per ispirare altre giovani donne a credere in loro stesse, a non smettere mai di lottare per ciò in cui credono. Il mio obiettivo, andando avanti, è quello di usare questa visibilità per fare la differenza, anche piccola, nella vita degli altri. Sostenere cause in cui credo, valorizzare la bellezza autentica, quella che nasce dal rispetto, dalla forza interiore e dall’empatia”.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, dove durante l’evento si sono intervallate esibizioni di ballo, canto e video contro la guerra.

“Vorrei ringraziare il sindaco del Comune di San Ferdinando assieme al presidente della Pro-Loco per averci ospitato in questa meravigliosa piazza, dove l’evento di Miss Mondo ha attirato l’attenzione di tantissima gente – commenta il patron Regionale di Miss Mondo Calabria Andrea Cogliandro, faccio i complimenti a Francesca per la vittoria, ringrazio tutte le numerosissime ragazze che ogni giorno si uniscono a Miss Mondo e soprattutto a chi dietro le quinte, dal Make up artist, Hair Stylist, responsabile moda, fotografi, giornalisti e non solo, hanno lavorato sodo per rendere unica una giornata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza, che, come dico sempre, è una grande e meravigliosa famiglia dove ci vedrà protagonisti anche nella prossima tappa di Cirò (Kr)”.