Fra uomo e donna c’è Giobbe Covatta. ‘Scoop, donna sapiens’ in scena ad Altomonte

ALTOMONTE (CS) – Fra uomo e donna c’è sempre stata una certa conflittualità, almeno sotto certi punti di vista. Ed il dibattito è sempre stato aperto, anzi continua ad esserlo: è meglio il genere maschile o quello femminile?

Una risposta vera non ci sarà mai. Ciò che è certo è che la complicità, ma anche e soprattutto la conflittualità fra uomo e donna, da sempre, hanno ispirato tanti artisti. Ed allora alla domanda alla quale nessuno sa rispondere, ha provato a dare una propria visione Giobbe Covatta.

Nel suo “Scoop, donna sapiens”, spettacolo andato in scena ad Altomonte, nell’ambito della rassegna “Primo atto”, l’artista, con la sua consueta ironia, tra battute, improvvisazione ed anche una sorta di scherno per gli uomini e soprattutto per le loro azioni, ha palesato la sua preferenza per il genere femminile. Una scelta suffragata dalle tesi di personaggi illustri, fra questi anche Dio, che, secondo Giobbe Covatta, avrebbe fatto una scelta privilegiando le donne.