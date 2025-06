Fotovoltaico, nuova spinta al Sud: a Tarsia verranno realizzati due impianti

- Advertisement -

TARSIA (CS) – Igea Digital Bank e Kerr insieme per lo sviluppo fotovoltaico in Calabria. A Tarsia, in provincia di Cosenza, saranno realizzati infatti due nuovi impianti fotovoltaici “per accelerare la transizione energetica del Mezzogiorno”. Albam Srl, società interamente controllata da Kerr Spa, realizzerà due impianti fotovoltaici a Tarsia, in Calabria, grazie al sostegno finanziario di Igea Digital Bank S.p.A. , controllata di Banca del Fucino S.p.A. L’operazione, del valore complessivo di circa tre milioni di euro, è stata strutturata da IDB attraverso un innovativo modello di finanziamento in stile project finance, che consolida la sostenibilità e l’affidabilità economica del progetto. Gli impianti rientrano nel contingente di potenza del bando FER 2024, che assicurerà ad Albam Srl un incentivo ventennale per la vendita dell’energia prodotta a tariffa fissa, garantendo così stabilità finanziaria e redditività dell’investimento.