Fortissime raffiche di vento: limitazioni al transito verso Nord su un tratto della A2

COSENZA – A causa delle fortissime raffiche di vento, l’Anas a deciso di istituire, provvisoriamente, il divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Nord. Al momento le limitazioni riguardano il tratto compreso tra gli svincoli di Frascineto, in provincia di Cosenza e Lagonegro in provincia di Potenza.

Divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan

Al momento, per i veicoli (telonati, furgonati e caravan) in direzione nord, è istituita l’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sibari, mentre i veicoli diretti a sud vengono deviati presso lo svincolo di Lagonegro nord. l personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità.