Fleximan colpisce in provincia di Cosenza, abbattuto l’autovelox a Tarsia

TARSIA (CS) – Mentre oggi è entrato in vigore il decreto legge sugli autovelox, con tutta una serie di nuove regole che cercheranno di mettere ordine sull’utilizzo selvaggio dei rilevatori di velocità, troppo spesso usati solo per fare casa, andando a migliorare la sicurezza stradale e che agiranno principalmente su autorizzazione, segnaletica e limiti di velocità, fleximan è tornato a colpire in Calabria.

Abbattuto l’autovelox nel comune di Tarsia

In particolare nel Cosentino dove, lungo la Strada Statale 283 delle Terme Luigiane. L‘autovelox fisso che si trova nel territorio di Tarsia è stato infatti, completamente segato e abbattuto. Come per quelli del Nord, anche in questo caso sarebbe stato utilizzato un flessibile da taglio, una sega circolare portatile. In provincia di Cosenza è il primo caso del genere che viene registrato, mentre negli scorsi mesi era stato preso di mira l’autovelox di Palmi, posizionato sulla Statale 18 tirrenica, dove ignoti lo avevano prima dato alle fiamme e poi crivellato con colpi di pistola.