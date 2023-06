Longobucco, Flash Mob e protesta: «isolati e senza servizi, rischiamo lo spopolamento»

LONGOBUCCO (CS) – Sanità, scuola e viabilità. Per questi motivi a Longobucco, comune della Sila cosentina, la gente è scesa in piazza per protestare, attraverso un flash mob, la carenza di questi importanti servizi e per portare nuovamente all’attenzione il viadotto della Sila-Mare, che dopo il crollo di una sua campata, ha isolato il territorio dal resto della provincia di Cosenza. Servizi che come hanno detto gli stessi essenziali per evitare il definitivo spopolamento del paese.

La protesta è stata inscenata nella piazza principale del paese, dove numerose persone sono scese per strada vestite di nero, con in mano una valigia e un cartello con su scritto: “Senza strada, senza scuola, senza sanità saremo costretti ad andare via”.