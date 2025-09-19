HomeProvincia

Firmo: arrestato per violenze alla moglie, anche davanti ai figli minori. L’ultima aggressione in un video

I Carabinieri hanno bloccato il soggetto dopo l’ennesima aggressione. La scena ripresa con un cellulare, ha consentito di acquisire un importante elemento probatorio

FIRMO (CS) – I Carabinieri di Lungro hanno arrestato in flagranza ritenuto un marito violento dopo l’ennesima aggressione alla coniuge. I fatti risalgono a lunedì scorso nel piccolo comune di Firmo, nel Cosentino. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Lungro e a far scattare l’intervento è stata la segnalazione della moglie, che ha denunciato l’ennesima aggressione subita, questa volta avvenuta davanti ai figli minori. La scena è stata ripresa con un cellulare, consentendo ai militari di acquisire immediatamente un importante elemento probatorio.

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di presunti maltrattamenti pregressi, che avrebbero avuto luogo nel contesto domestico. In base agli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, alla donna e ai figli è stata offerta la possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio, fondamentali per fornire supporto e protezione alle vittime.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di attività preventiva e repressiva. Negli ultimi mesi, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Castrovillari hanno elaborato e notificato diversi provvedimenti di ammonimento a soggetti già coinvolti in contesti di violenza domestica, riconducibili a casi di “Codice Rosso”. Gli ammonimenti, previsti dalla legge come misura di prevenzione, rappresentano un primo strumento concreto per interrompere sul nascere dinamiche pericolose e mettere in sicurezza le potenziali vittime. Con azioni mirate, tempestive e coordinate, le forze dell’ordine e la magistratura del territorio continuano a dimostrare il massimo impegno nella lotta alla violenza di genere, confermando l’importanza della denuncia e della collaborazione delle vittime per intervenire in tempo.

