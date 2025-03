Figline Vegliaturo, beccato con hascish durante un controllo: arrestato 47enne

- Advertisement -

FIGLINE VEGLIATURO (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Rogliano nel corso di un mirato servizio finalizzato a prevenire e reprimere le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 49 enne di Figline Vegliaturo. Nella circostanza i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare in casa dell’uomo, nel corso della quale hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale circa 50 gr. di Hascish oltre a materiale vario per il confezionamento. Accertate le sue responsabilità in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza (CS), in attesa dell’udienza di convalida.