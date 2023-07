Fiera del Vintage a Pianette di Rovito. Stasera grande chiusura della seconda edizione – VIDEO

ROVITO (CS) – Si è aperta ieri pomeriggio la seconda edizione della Fiera del Vintage, Artigianato ed Enogastronomia promossa ed organizzata dalla Pro Loco di Rovito con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’evento espositivo, che già lo scorso anno aveva riscosso un successo inatteso per presenze di standisti e visitatori, oltre che l’apprezzamento delle diverse categorie ed organismi del settore, quest’anno si arricchisce di proposte artistiche e di intrattenimento di spessore, seguendo la mission della Pro Loco che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico/culturale, ambientale e di prodotti tipici. L’evento si svolge, a partire dalle ore 18, presso la palestra comunale di Pianette di Rovito.

“Voglio ringraziare i tanti sponsor, persone che hanno creduto in questa manifestazione che già lo scorso anno ha riscosso un grande successo ed è andata oltre ad ogni aspettativa” ha dichiarato Cinzia Gardi della Pro Loco di Rovito. “La Fiera – ha detto – per quella che è la mission delle pro Loco, tende a valorizzare il territorio ed a esporre le proprie eccellenze, a cominciare dall’artigianato locale. Ma anche l’enograstronomia, con i prodotti del territorio e della provincia. Tante peculiarità che mettiamo in mostra e che ci auguriamo – ha concluso Cinzia Gardi – possano essere sempre di più valorizzate ed apprezzate proprio attraverso questi eventi”.

Stasera gonfiabili per bambini e concerto ‘Bandissima’

Intanto è tutto pronto per la seconda e ultima serata, nella quale visiterà la Fiera il presidente provinciale e membro nazionale dell’Unpli, Antonello Grosso La Valle in una serata interamente dedicata ai bambini ed ai giovani. Un’area bimbi con gonfiabili, trampolieri, spari di coriandoli e teatro dei burattini e delle marionette, sarà allestita nell’area prospiciente la fiera ed alle 21 si esibiranno i Bandissima, giovani rovitesi e cosentini già conosciuti nel panorama amatoriale della musica locale pop e tradizionale. Sarà completamente gratuito l’accesso ai gonfiabili, l’animazione per i bambini, i trampolieri, la mascotte, il teatro di burattini e marionette!