Fiamme distruggono magazzino di cineserie nel Cosentino: il fumo ha sovrastato il centro urbano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un grosso incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un un capannone di cineserie nell’area di Santa Lucia, alle porte del centro urbano di Corigliano scalo. Non si sono registrati feriti, ma i danni causati sono ingenti. Il rogo è stato segnalato dai proprietari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Le fiamme hanno danneggiato gravemente i locali e i prodotti in vendita, causando perdite significative per i proprietari e i dipendenti. Si tratta di uno stabile nuovo di oltre 3mila metri quadrati. La colonna di fumo nero ha sovrasta l’intero abitato.

Tutte le persone che si trovavano all’interno del capannone sono state messe in salvo. Al momento, le cause dell’incendio non sono state ancora determinate e saranno oggetto di un’indagine approfondita condotta dagli inquirenti. Sul luogo hanno operato l’autoscala e l’autobotte del distretto di Cosenza, insieme alle squadre di Corigliano-Rossano, Castrovillari e Trebisacce.