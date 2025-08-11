HomeProvincia

Fiamme a Zumpano, circoscritto dai vigili del fuoco l’incendio che minacciava alcune abitazioni

Il rogo doloso che ieri era stato spento dai vigili del fuoco aveva ripreso vigore questa mattina avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni via Bernardino Telesio, via Padula e via Tommaso Campanella. Circoscritto dal nuovo intervento vigli del fuoco

ZUMPANO (CS) – Vigili del fuoco nuovamente al lavoro questa mattina per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre) che era stata spento grazie all’intervento tempestivo dei squadre di Vigili del Fuoco con l’ausilio anche di un elicottero. Questa mattina, però, le fiamme hanno nuovamente ripreso vigore, alimentate anche dal forte vento, minacciando diverse abitazioni.

Sul posto sono nuovamente intervenuti i vigili del fuoco che, come ha evidenziato il sindaco Fabrizio Fabiano con una nota «hanno nuovamente circoscritto l’incendio, evitando che si avvicinasse alle abitazioni di via Bernardino Telesio, via Padula e via Tommaso Campanella. La situazione è ora sotto controllo e il pericolo è stato scongiurato. Invitiamo tutti i cittadini – ha proseguito l’Amministrazione comunale – a rimanere vigili e a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle forze dell’ordine. Ogni segnalazione è importante per proteggere il nostro territorio. Fate foto e video, e contattateci in privato se notate qualcosa di strano. Insieme possiamo mantenere la nostra comunità al sicuro!»

