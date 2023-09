FI, IdM e Italexit: «condanniamo il clima di odio intollerabile a Mendicino»

MENDICINO (CS) – A Mendicino i coordinatori di Forza Italia, Giorgio Catapano, di Italia del Meridione Giuseppe Meringolo e di Italexit, Raffaele Vena, con assoluta fermezza, esprimono unitariamente parole di condanna per il clima di odio e di violenza verbale che viene diffuso ripetutamente da qualche concittadino che si atteggia a politico di rango e che utilizza pagine e profili social personali per inasprire la discussione politica scatenando insulti personali che sfociano in attacchi che rasentano l’incitamento e l’istigazione alla violenza e all’odio nei confronti di ex amministratori e delle proprie famiglie.

Nelle ultime settimane si sta assistendo ad un’escalation di odio e intolleranza attraverso comportamenti e atti attraverso il web che assumono forme di aggressione verbale e di offesa dirette, con eccessiva veemenza, sempre verso lo stesso gruppo di persone. Le tre forze politiche prendono le distanze da un siffatto modo di intendere l’agone politico a da chiunque tenti di intossicare il clima politico trasformandolo in un terreno di scontro alimentato dall’odio e da chi, incapace di contrastare l’avversario politico con metodi democratici lo combatte sul piano personale come un nemico da abbattere.

Si esprime, altresì, la più completa e sincera solidarietà a tutti gli amministratori, ai rappresentanti delle associazioni del territorio, al mondo parrocchiale, a tutti i nostri concittadini coinvolti senza nessun motivo, da troppo tempo vittime di un’aggressione verbale barbara e demente senza precedenti che rasenta l’incitamento alla violenza che nulla ha a che spartire con le ragioni di una opposizione democratica. Non ci stancheremo mai di ripetere che la non violenza in ogni sua forma rappresenta un elemento fondante del vivere civile di ogni comunità democratica.

Bisogna, tutti insieme, in un momento politico caratterizzato da legittime contrapposizioni legate alla campagna elettorale, recuperare al più presto il valore delle certezze democratiche e istituzionali, lavorando alla pacificazione di un clima di eccessivo livore e odio prima di entrare in una spirale dai toni assolutamente inaccettabili e che, su menti deboli ed esasperate, potrebbero provocare atti di violenza insensati ed imprevedibili di cui la cronaca degli ultimi tempi ne è piena.

I responsabili dei tre partiti auspicano che tali episodi non si verifichino più, perché solo col dialogo, la partecipazione e la correttezza istituzionale si possono raggiungere i risultati che la nostra città si attende isolando tutti coloro i quali cercano di far leva sul sentimento di odio e di violenza per evocare un falso cambiamento”.