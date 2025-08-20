HomeProvincia

Festival Euromediterraneo, domani ad Altomonte arriva Stefano De Martino con il suo “Meglio Stasera”

Una serata-spettacolo pensata per coinvolgere il pubblico in un mix di intrattenimento autentico. De Martino si racconta in veste personale, danzatore e intrattenitore, accompagnato dalla Disperata Erotica Band

ALTOMONTE (CS) – Domani sera, alle 21.30, un nuovo appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dopo Luca Ward, al teatro Costantino Belluscio arriva Stefano De Martino con lo spettacolo “Meglio stasera”, una serata-spettacolo pensata per coinvolgere il pubblico in un mix di intrattenimento autentico.

Stefano De Martino si racconta in veste personale, danzatore e intrattenitore, accompagnato dalla Disperata Erotica Band: otto orchestrali il cui sound fonde atmosfere che oscillano tra la vivacità partenopea e la tradizione del grande spettacolo popolare. Monologhi, gag, musica, danza e improvvisazione, condensati in un’ora e mezza di energia e leggerezza.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico pronto ad accogliere in Calabria e nella provincia di Cosenza il mattatore degli ascolti di Rai 1. Un evento, tra l’altro, in esclusiva per la provincia di Cosenza, l’unico a pagamento inserito nel cartellone degli eventi del Festival Euromediterraneo. Le prevendite sono attive online e nei punti autorizzati.

