Festival Euromediterraneo di Altomonte, Enzo Salvi costretto a rinviare lo spettacolo di stasera

Come spiega lo stesso Salvi in un video, l’attore non potrà essere in Calabria questa sera perché la madre si trova in fin di vita e, come qualsiasi figlio, non se la sente di allontanarsi dal genitore. Lo spettacolo è dunque rinviato

ALTOMONTE (CS) – Dopo il grande successo di ieri sera con Stefano De Martino che ha fatto registrare il tutto esaurito, questa sera si sarebbe dovuto ancora ridere ad Altomonte per un’altra serata di divertimento e comicità e invece non sarà così. Ha la voce rotta dal pianto l’attore Enzo Salvi che, questa sera, avrebbe dovuto esibirsi ad Altomonte con il suo show all’interno della trentottesima edizione del Festival Euromediterraneo.

“Purtroppo, come spiega lo stesso Salvi in un video, l’attore non potrà essere in Calabria questa sera perché la madre si trova in fin di vita e, come qualsiasi figlio, non se la sente di allontanarsi dal genitore” comunicano dall’organizzazione della kermesse.
Vicinanza a Enzo Salvi in un momento così difficile esprimono l’amministrazione comunale di Altomonte con in testa il sindaco Gianpietro Coppola e il direttore artistico del Festival Antonio Blandi. Il Festival Euromediterraneo conferma lo spettacolo di Gene Gnocchi che si terrà domenica 24, alle 21.30 al teatro Costantino Belluscio, con ingresso gratuito.

