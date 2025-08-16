HomeProvincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, domani lo spettacolo di Luca Ward

Torna il grande teatro al "Costantino Belluscio" con uno degli artisti italiani più apprezzati. Il celebre attore e doppiatore porterà in scena lo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”: un lavoro introspettivo che permetterà di scoprire il rapporto conflittuale di Ward con sè stesso

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – Domani, domenica 17 agosto, torna il grande teatro al Festival Euromediterraneo di Altomonte. Il teatro “Costantino Belluscio” si prepara ad accogliere uno degli artisti italiani più apprezzati, Luca Ward. Il celebre attore e doppiatore porterà in scena lo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno” per la regia di Luca Vecchi che ha anche scritto il testo. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.

Luca Ward, nel corso della sua lunga carriera, ha saputo conquistare il pubblico in modo lento ed elegante, entrando nel cuore di tutti in punta di piedi, con la sua voce prima e poi con il suo volto che di volta in volta acquista sfaccettature sempre diverse, mai banali, che rimangono impresse nel cuore e nella mente.

E’ stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson entrando così nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Da Pulp Fiction a Matrix fino a Il Gladiatore, solo per citare una minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce.

Luca Ward sul palco di Altomonte e l’emozione per il pubblico di diventare doppiatore

Nello spettacolo che vedremo domani sera sul palco di Altomonte, però Ward racconterà il rapporto viscerale che ha con il mare, ma non solo. Illustrerà al pubblico anche il personale lavoro svolto su sè stesso come artista, scherzando su quel talento che lo ha reso famosissimo, la sua voce ma racconterà anche del rapporto conflittuale con sè stesso arrivando fino al suo intimo, nel percorso che lo ha forgiato come uomo, marito e padre, oltre che artista.

“Uno spettacolo interattivo in cui verrà abbattuta la quarta parete e il pubblico sarà protagonista insieme al “Comandante” Ward, il quale inviterà sul palco chiunque voglia mettersi alla prova. – ha scritto nelle note di regia Luca Vecchi – Chi salirà sul palco avrà la possibilità di sperimentare l’emozione di diventare doppiatore per qualche minuto, sotto la guida del Maestro Ward e i colpi di scena non mancheranno di certo… Il talento di essere tutti… la fortuna di essere nessuno. La capacità e la benedizione di essere all’altezza di emergere e spiccare… come la fortuna di potersi divincolare muovendosi suadenti nell’ombra… strisciando nelle orecchie degli spettatori… per concedersi il lusso poi… di dissolversi. Di poter scomparire”.

“Proprio come fa un prestigiatore. O un marinaio… in mare aperto o nel profondo degli abissi. Per raggiungere il cuore dell’individuo. Dentro ognuno di noi… grazie al suono avvolgente della sua inconfondibile voce. Un timbro grave – conclude Vecchi – che ci trascina nelle profondità del mare… Proprio come i tentacoli di un Kraken. E il naufragar ci è dolce… in questo mare…”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Marea Summer Festival

A Paola arriva il Marea Summer Festival, una serata tra musica, danza, enogastronomia e...

Tirreno
PAOLA (CS) - Domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 Paola si prepara a diventare un grande palcoscenico di musica, danza, cucina...

Tragedia di Ferragosto sfiorata sulla spiaggia di Scalea, bambino di 4 anni ha un...

Tirreno
SCALEA (CS) - Nella giornata di ieri sulla spiaggia di Scalea, sull'Alto Tirreno cosentino, si è nella giornata di Ferragosto, si è sfiorata la...

Mormanno, il sindaco Pappaterra traccia il bilancio comunale e rilancia la sfida per il...

Provincia
MORMANNO (CS) - In occasione della Festa dell'Assunta, patrona di Mormanno, il sindaco Paolo Pappaterra ieri ha pronunciato il tradizionale discorso solenne alla presenza...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino

Botulino, oggi un nuovo ricovero all’Annunziata: paziente in terapia intensiva

Area Urbana
COSENZA - A distanza di molti giorni dallo scoppio del focolaio di intossicazioni da botulino che si è registrato a Diamante dove molte persone...

Laureati Unical, occupazione in crescita: +12%, meno disparità di genere e più giovani che...

Università
RENDE - Il percorso di crescita dell’Università della Calabria, già riconosciuto in termini di qualità della didattica, della ricerca e dei servizi con la...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36989Area Urbana22249Provincia19742Italia7990Sport3841Tirreno2888Università1448
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Marea Summer Festival
Tirreno

A Paola arriva il Marea Summer Festival, una serata tra musica,...

PAOLA (CS) - Domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 Paola si prepara a diventare un grande palcoscenico di musica, danza, cucina...
Tirreno

Tragedia di Ferragosto sfiorata sulla spiaggia di Scalea, bambino di 4...

SCALEA (CS) - Nella giornata di ieri sulla spiaggia di Scalea, sull'Alto Tirreno cosentino, si è nella giornata di Ferragosto, si è sfiorata la...
Provincia

Mormanno, il sindaco Pappaterra traccia il bilancio comunale e rilancia la...

MORMANNO (CS) - In occasione della Festa dell'Assunta, patrona di Mormanno, il sindaco Paolo Pappaterra ieri ha pronunciato il tradizionale discorso solenne alla presenza...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino
Area Urbana

Botulino, oggi un nuovo ricovero all’Annunziata: paziente in terapia intensiva

COSENZA - A distanza di molti giorni dallo scoppio del focolaio di intossicazioni da botulino che si è registrato a Diamante dove molte persone...
San Giovanni in fiore mensa
Provincia

San Giovanni in Fiore, approvato il progetto per la mensa della...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - La giunta comunale di San Giovanni in Fiore ha approvato il progetto di riqualificazione della mensa scolastica "Fratelli...
Calabria

Ferragosto all’insegna dei controlli: quasi 1500 persone identificate e diverse denunce

VIBO VALENTIA - Controlli della Polizia intensificati su tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia per la giornata di Ferragosto, partiti già dalla...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA