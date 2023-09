Festival delle Montagne del Sud: in Sila l’appuntamento tra arte e natura al Lago Arvo

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Nel secondo weekend di settembre per il Festival delle Montagne del Sud workshop di disegno naturalistico in Sila. Continuano le tappe del “Festival delle Montagne del Sud – Crossover Village”, ideato ed organizzato da Piano B srls e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014-2020 Azione 6.8.3 Eventi Culturali – Annualità 2021.

Per la sezione artistica, sabato 9 e domenica 10 settembre la scuola di Arti Visive “Nero su Bianco” terrà dei workshop di disegno naturalistico. Due giornate dedicate alla pittura tradizionale e alla rappresentazione dei paesaggi naturalistici presso l’Hotel Park 108 di Lorica. Particolare attenzione sarà rivolta agli ambienti silani, con delle sessioni di pittura en plein air, ispirate dagli scenari del maestoso Lago Arvo.

Le due insegnanti Angela Sancono e Sara Elia, guideranno i partecipanti alla scoperta del disegno paesaggistico e delle differenti tecniche pittoriche di acquerello e pittura ad olio: composizione del paesaggio, disegno preparatorio, prospettiva atmosferica, elementi naturalistici, tecnica di stesura del colore, studio delle percezioni degli spazi, sono alcuni dei temi approfonditi durante i workshop.

maggiori informazioni e dettagli sugli appuntamenti, è possibile consultare le pagine social dedicate al Festival delle Montagne del Sud e di Piano B. Per prenotare le esperienze è necessario inviare una mail all'indirizzo info@scuolanerosubianco.it , o contattare il numero 338 4226732.