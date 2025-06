Festa della Foresta a Camigliatello Silano: un’immersione nella natura del Parco Nazionale della Sila

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Domani, domenica 8 giugno a Camigliatello Silano si celebra la “Festa della Foresta”, un evento speciale organizzato dall’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale della Sila con il contributo del Comune di Spezzano della Sila e il patrocinio del GAL Sila. Un’occasione unica per riscoprire il legame profondo tra uomo e natura, attraverso escursioni guidate nella Riserva Biogenetica del Tasso e la Pineta di Camigliatello.

La giornata inizia alle 9:30 con l’incontro e la registrazione, seguita da un’escursione di circa 8 km tra boschi secolari, pini monumentali e faggete d’alto fusto, accompagnata da racconti sulle curiosità botaniche e sull’importanza della biodiversità locale. Momenti immersivi come il bagno di suoni con campane tibetane e handpan trasformeranno il bosco in un vero e proprio tempio della meditazione, favorendo un’esperienza di connessione profonda con l’ambiente. Il percorso è adatto a tutti con un buon allenamento, e si snoda su sentieri facili e prevede soste per godere appieno della natura. L’evento si conclude con un aperitivo presso Wolf Village e il pranzo libero a Camigliatello.