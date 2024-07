Feroce aggressione di un branco di cinghiali in Sila: ferito gravemente un 53enne

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – È accaduto sulle sponde dell’Ampollino, nel cuore della Sila, tra Verberano e Spineto, intorno alla mezzanotte di ieri, quando un agricoltore di quelle contrade s’era recato nel suo podere per irrigare l’orto. D’improvviso l’uomo, di 53 anni, si è trovato davanti una moltitudine di cinghiali che lo hanno letteralmente aggredito alle gambe e sino alle cosce; l’agricoltore con le gambe lacerate, con squarci profondi, era ormai quasi esanime, ed enormemente sconvolto, che sarebbe sicuramente morto se non fosse intervenuto un suo coetaneo che in qualche modo ha allontanato i cinghiali e allertato il Suem 118 di San Giovanni.Ora il 53enne è ricoverato con codice rosso all’Annunziata di Cosenza,

