HomeProvincia

Fermato sul tratto cosentino dell’A2 con 200 grammi di cocaina nell’auto, arrestato

L'uomo, di Morano Calabro, nascondeva in un marsupio la droga. La scoperta a seguito di una perquisizione personale e del mezzo

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno arrestato un soggetto di nazionalità italiana con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente ed al sequestro di 205 grammi di cocaina. I militari di Castrovillari, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale Castrovillari/Frascineto, hanno fermato un’autovettura con a bordo un cittadino residente a Morano Calabro.

A seguito di una perquisizione personale e del mezzo, è stato rinvenuto, all’interno del marsupio del conducente, 1 panetto avvolto da carta argentata contenente una sostanza di colore bianco, il cui esame attraverso il drop test ha dato esito positivo. Si trattava di cocaina.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

regionali affluenza 19

Elezioni Regionali Calabria 2025, risultati definitivi | Circoscrizione Nord Cosenza

Provincia
COSENZA - Elezioni Regionali Calabria 2025 - Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00 di lunedì 6 ottobre, lo spoglio in tempo reale con...
scheda urna elezioni Calabria regionali

Cosenza: plebiscito per Gallo. Succurro e Caputo a valanga, De Cicco batte la Incarnato....

Area Urbana
COSENZA - Chiamatelo mister 30mila voti. Con un vero e proprio voto plebiscitario l'ex assessore all'agricoltura Gianluca Gallo (FI) è il candidato più votato...

Voce al popolo degli astensionisti calabresi, un disoccupato: «Chi votare? I soliti noti?»

Calabria
COSENZA – Il popolo degli astensionisti è il vincitore ufficiale delle elezioni regionali in Calabria. Oltre la metà dei calabresi non ha votato. I...
Occhiuto Presidente

Regionali: spoglio concluso. Occhiuto vince con il 57,2%, Tridico 41,7%. FI primo partito, Lega...

Calabria
COSENZA - Scrutinate tutte le sezioni, Roberto Occhiuto, rieletto presidente della Regione Calabria, vince con il 57,2% dei voti davanti al candidato del centrosinistra ...
Occhiuto-bis

Elezioni regionali in Calabria | Occhiuto fa il bis, i commenti della politica

Calabria
COSENZA - Roberto Occhiuto, governatore uscente, verso la riconferma alla presidenza della Regione Calabria, si posiziona in testa a Pasquale Tridico e Francesco Toscano....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37592Area Urbana22682Provincia19982Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Tribunale aula tribunale
Calabria

Omicidio Chimirri a Crotone, la Cassazione rimette alla Consulta il diritto...

CROTONE - Il caso trae origine dal procedimento sull'omicidio di Francesco Chimirri, avvenuto a Crotone il 3 ottobre del 2024. La Prima Sezione penale...
Provincia

Traffico in tilt sull’A2 tra Cosenza e Rogliano, mezzo pesante in...

COSENZA - Code chilometriche e disagi sul tratto cosentino dell'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud. A causa di un mezzo pesante in panne...
nonno corrado aprigliano
Provincia

Aprigliano: Nonno Corrado, 103 anni, al seggio per votare: un esempio...

APRIGLIANO (CS) – Dopo il professor Vincenzo Cretella, che ieri ha votato a 104 anni a Cosenza per scegliere il prossimo governatore della Calabria,...
scossa marche terremoto
Italia

Paura nelle Marche: scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita anche...

FANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata oggi alle ore 12:13 lungo la costa marchigiana, tra Fano e Senigallia....
Comune_di_Rende panorama Ghionna
Area Urbana

Rende, passa la delibera che alza la soglia per i costruttori....

RENDE - "Rende rischia di sacrificare gli spazi pubblici per favorire il costruito. Dalla Giunta e dalla maggioranza una delibera che lascia assolutamente perplessi....
allattamento
Area Urbana

Allattamento: Asp di Cosenza promuove incontri, laboratori e giornate aperte nei...

COSENZA - In occasione della settimana dell'allattamento materno 2025, il Dipartimento Materno-Infantile dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza promuove un ricco calendario di eventi diffusi...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA