Fermato sul tratto cosentino dell’A2 con 200 grammi di cocaina nell’auto, arrestato

COSENZA – I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno arrestato un soggetto di nazionalità italiana con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente ed al sequestro di 205 grammi di cocaina. I militari di Castrovillari, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale Castrovillari/Frascineto, hanno fermato un’autovettura con a bordo un cittadino residente a Morano Calabro.

A seguito di una perquisizione personale e del mezzo, è stato rinvenuto, all’interno del marsupio del conducente, 1 panetto avvolto da carta argentata contenente una sostanza di colore bianco, il cui esame attraverso il drop test ha dato esito positivo. Si trattava di cocaina.