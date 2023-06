Ferito nell’incidente a San Giovanni in Fiore, 50enne muore in ospedale

COSENZA – Si è spento oggi nell’ospedale di Cosenza, Antonio Loria, infermiere di 50 anni di San Giovanni in Fiore, rimasto coinvolto ieri in un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 107 Silana Crotonese, in località Garga.

L’impatto è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio tra una Nissan Qashqai e un’Opel Zafira ed ha provocato il ferimento di altre tre persone. Nonostante sia stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, questa mattina si è spento lasciando la moglie e un figlio. Dolore e sgomento nella cittadina silana per la scomparsa di Loria e numerosi i messaggi sui social così come il cordoglio del sindaco di San Giovanni in Fiore.