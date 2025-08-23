Fattorie Aperte in Sila: l’evento giunto alla sua XXma edizione che unisce natura, sapori e sostenibilità

CAMIGLIATELLO SILANO – L’altopiano silano, da Camigliatello a Lorica, anche quest’anno ripropone uno degli eventi più caratteristici che esaltano il territorio e le eccellenze gastronomiche: Fattorie Aperte in Sila.
Un appuntamento ormai giunto alla sua ventesima edizione, che nel tempo ha saputo offrire numerose opportunità ai tanti turisti amanti della montagna.
L’iniziativa permette di vivere una giornata accanto al fattore, riscoprendo il valore della filiera corta, dal produttore al consumatore. Un percorso che non solo sostiene l’economia del territorio, ma rafforza il legame con le aziende agricole e promuove pratiche più sostenibili.