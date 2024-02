Fagnano Castello, le proposte del circolo Pd per realizzare l’area di elisoccorso

FAGNANO CASTELLO (CS) – “Sulla base delle nostre richieste inoltrate al comune di Fagnano Castello il 6 Novembre 2023 e 12 Gennaio 2024 e, in particolare, recependo ciò che emerso dalla partecipata iniziativa pubblica dello scorso 17 febbraio, organizzata dal PD dalle proposte e chiare indicazioni fornite dall’on. Carlo Guccione, il circolo PD di Fagnano ha fornito le seguenti indicazioni operative:

– Deliberare nell’immediatezza con atto di Giunta comunale e Consiglio comunale la richiesta all’ASP di Cosenza di effettuare lo studio di fattibilità per la realizzazione di un’area di elisoccorso attrezzata anche per orario notturno nel territorio di Fagnano Castello. Nelle suddette deliberazioni fare esplicito riferimento alla enorme e disastrosa carenza di rete sanitaria nel comprensorio della valle dell’Esaro anche e soprattutto per quanto attiene la emergenza/ urgenza , i tempi di percorrenza nettamente superiori ai parametri di legge, (21 min) e che questa aerea non è inserita tra le aeree individuate dalla Regione Calabria per la realizzazione di 17 superficie di Elisoccorso.

– Deliberare nell’ immediatezza con atto di Giunta comunale e consiglio comunale la richiesta all’Anas – compartimento della Calabria, di realizzazione nel territorio di Fagnano Castello di un’area di elisoccorso per l’emergenza e urgenza stradale, anche per orario notturno . Nelle suddette deliberazioni fare esplicito riferimento all’enorme traffico veicolare che interessa la SS delle terme ( Ionio- Tirreno) che attraversa e lambisce integralmente il territorio di Fagnano Castello, comune baricentrico e centrale rispetto all’intero tracciato stradale. Nelle deliberazioni è opportuno fare preciso riferimento alla realizzazione dell’area di elisoccorso di San Fili da parte di Anas per l’emergenza/urgenza stradale relativa al traffico veicolare della SS 107, Silana- Crotonese;

– Emanare da parte del comune di Fagnano Castello una manifestazione di interesse per individuare e acquisire un’area per la realizzazione di elisoccorso.

– Istituire con immediatezza un tavolo tecnico istituzionale per l’emergenza / urgenza sanitaria comprendente il Comune di Fagnano Castello, l’ASP di Cosenza, Il dipartimento salute della Regione Calabria, l’Anas – dipartimento della Calabria e i comuni del comprensorio della valle dell’Esaro e altri soggetti istituzionali e associazioni del volontariato.

“Altri comuni, hanno realizzato l’area di elisoccorso anche con servizio notturno, con fondi comunali, come si è evidenziato dall’importante testimonianza fornita al convegno dal brillante sindaco di Spezzano della Sila. Salvatore Monaco ha testimoniato come è stato possibile realizzare questa importante infrastruttura sanitaria a Camigliatello (costata circa 100.000 euro) anche usufruendo del contributo del Parco Nazionale della Sila, segno evidente di capacità amministrativa tesa a consolidare e generare rapporti e sinergie istituzionali”.

“Come affermato nelle precedenti comunicazioni – spiega il PD di Fagnano Castello – offriamo disponibilità a supportare ogni utile iniziativa finalizzata a realizzare con immediatezza l’area di elisoccorso anche notturno, mettendo a completa disposizione le proprie competenze e rappresentanze politiche e istituzionali ad ogni livello.

In ultimo, fuori da ogni minima volontà polemica, ma per chiarire in via definitiva la indecorosa vicenda venutasi a creare, non certamente per responsabilità nostra, vogliamo ribadire che il circolo PD di Fagnano Castello ha invitato a partecipare e intervenire ufficialmente il sindaco e l’amministrazione comunale all’iniziativa del 17.2.2024 con e-mail inviata il 14.2.2024 (prima della pubblicazione dei manifesti, avvenuta nella tarda serata di Giovedì 15 Febbraio) e prima ancora attraverso invito verbale da parte del segretario del circolo Natale Bellomusto, al quale è stato risposto dallo stesso sindaco ’’io non partecipo ad iniziative del PD di Fagnano’’.

Questi sono i fatti e le prove incontestabili. D’ora in poi, come d’altronde anche prima, per il PD di Fagnano Castello ha preminenza assoluta il merito dei problemi. A partire dalla necessità di realizzare l’elisoccorso nel territorio di Fagnano”.