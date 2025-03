Fagnano Castello: cade dal tetto della sua abitazione, 57enne trasferito a Cosenza

- Advertisement -

FAGNANO CASTELLO (CS) – Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cosenza, di 57 anni che, nel pomeriggio di ieri, è caduto per cause ancora in corso d’accertamento, dal tetto della propria abitazione. Secondo quanto emerso l’uomo, ha riportato numerosi traumi dopo la caduta da diversi metri d’altezza.

Intervenuti i sanitari del 118 è stato anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso che però, a causa delle condizioni metereologiche ieri, caratterizzate dal vento forte, non è potuto intervenire ed è stato pertanto trasferito all’Annunziata di Cosenza in ambulanza. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e poi trasferito in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti su quanto accaduto.