A San Marco Argentano “Etichetta Day”: i prodotti della Calabria si raccontano al mondo, un’etichetta alla volta

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Raccontare la Calabria attraverso una bottiglia d’olio, un’etichetta di vino o un packaging tradizionale può sembrare un dettaglio. Ma è proprio lì, nel primo sguardo di un consumatore, che si gioca una partita decisiva per l’identità e il futuro dei prodotti calabresi sui mercati nazionali e internazionali. A ribadirlo con forza è l’iniziativa “Etichetta Day”, in programma il 10 luglio prossimo nella zona industriale di San Marco Argentano.

L’“Etichetta Day” non sarà una semplice giornata di formazione tecnica. Sarà un viaggio immersivo all’interno della comunicazione agroalimentare contemporanea. L’etichetta sarà protagonista assoluta: non solo strumento normativo, ma racconto visivo e narrativo capace di trasmettere valori, identità, qualità e storia. “L’etichetta è la pelle dei nostri prodotti ed è la voce con cui la Calabria si presenta al mondo: è il nostro passaporto culturale, economico ed emotivo”.

Durante la giornata del 10 luglio, imprese, designer, esperti di marketing, professionisti del food e della comunicazione saranno guidati attraverso: le normative più recenti sull’etichettatura alimentare, strategie di design e branding, tecniche di storytelling per trasformare ogni prodotto in una narrazione autentica e coinvolgente.

“Un’etichetta ben fatta – sottolineano gli organizzatori – non è solo un adempimento burocratico, ma una leva strategica di mercato. Racconta chi siamo, da dove veniamo e perché scegliere proprio noi”. “Etichetta Day” si propone quindi come punto di svolta per chiunque voglia dare nuova voce e visibilità alle eccellenze calabresi. Un evento pensato per chi crede nella forza del territorio, e per chi vuole portarlo oltre i confini con orgoglio, consapevolezza e innovazione.