Estate a Saracena tra musica, cultura e identità: tutti gli eventi di SaraEstate 2025

- Advertisement -

SARACENA (CS) – Un’estate che racconta il territorio, le sue eccellenze enogastronomiche e il suo patrimonio artistico, attraverso un programma che punta sulla musica di qualità, sulla cultura e sulla valorizzazione del borgo storico, culla del celebre Moscato al Governo di Saracena, tra i Marcatori Identitari della Calabria Straordinaria. Nasce così, su questo leitmotiv la programmazione estiva SaraEstate 2025, un carnet di appuntamenti pensato per accogliere viaggiatori e comunità all’insegna dell’identità e della bellezza.

“L’obiettivo – dichiara il sindaco Renzo Russo – è quello di continuare a lavorare alla costruzione della destinazione turistico-esperienziale di Saracena”.

L’estate si aprirà con lo “Scarano Music Fest”, contenitore di eventi promosso dal Circolo Ricreativo Musical Club che, proprio per la qualità della proposta l’Amministrazione Comunale ha inteso incoraggiare e sostenere. Da martedì 29 luglio a giovedì 7 agosto, si alterneranno concerti per targhet diversi: dal Pop al Rock, dal Soul al Funk, dal Reggae alla Musica Popolare per finire alle melodie Balcaniche, con artisti del tenore di Claus Laugelli Quartet, Royale, Freddie Maguire, Emilio Stella, Villa Ada Posse, Zingarua che si alterneranno nella quinta naturale e suggestiva di Piazza Scarano.

“Un Festival che ogni sera – sottolinea il primo cittadino – trasformerà questo straordinario angolo del borgo in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo a residenti e turisti momenti di condivisione, qualità artistica e divertimento. Una proposta che abbiamo accolto con favore perché va nella direzione di valorizzare il nostro centro storico e le produzioni di qualità”.

Oltre allo Scarano Music Fest, il programma proseguirà fino a fine agosto con spettacoli teatrali, concerti sinfonici, momenti culturali e la Notte Bianca dello Sport venerdì 29 agosto, nell’impianto sportivo Ugo Catalano. “Abbiamo immaginato una programmazione – continua il sindaco – che valorizzi i nostri luoghi storici, rendendoli scenario di eventi che uniscono cultura, tradizione ed enogastronomia, in un percorso di riqualificazione e narrazione identitaria”.

Tra gli appuntamenti più attesi, i festeggiamenti in onore di San Leone Vescovo, patrono della comunità, sabato 9 e domenica 10 agosto, con l’Orchestra all’Italiana in tributo a Renzo Arbore e il live tour ufficiale dei Matia Bazar. Poi spazio al teatro con lo spettacolo teatrale “Ah! S’avissimu nu poch’i speranza” il 20 agosto e l’Orchestra Sinfonica Brutia con “8MM – Le colonne sonore del cinema italiano” il 21 agosto.

“In un’estate che si preannuncia straordinaria – conclude il sindaco – vogliamo che Saracena sia sempre più punto di riferimento culturale e turistico per l’intero territorio, offrendo esperienze che partono dalla nostra identità più autentica e aprono il borgo del Moscato al Governo di Saracena al mondo, con la qualità dell’accoglienza che ci contraddistingue”. Promosso dall’Amministrazione Comunale il carnet di eventi è organizzato in collaborazione con il Circolo Ricreativo Musical Club, la Pro Loco Sarucha, la Parrocchia San Leone Vescovo, il Comitato Festa San Leone, il Complesso Bandistico San Leone, Asd Saracena e Apd Saracena – Novacco.