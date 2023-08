Estate a San Basile tra ospiti di caratura nazionale e musica: ecco il cartellone

SAN BASILE (CS) – Partirà venerdì 4 agosto, con la presentazione del libro “Ethnikitchen”, il volume di cucina a cura del progetto SAI di San Basile, la rassegna di appuntamenti per “un’estate da gustare a piccoli morsi”.

Ospiti di caratura nazionale quali Gene Gnocchi (16 agosto) ed Eugenio Bennato (19 agosto), insieme alle eccellenze locali della musica popolare firmata dagli Shkeptimat (21 agosto) con il primo CD in distribuzione gratuita, nonché del teatro in lingua arbëreshë dell’Associazione “Vorea” di Frascineto (9 agosto).

Il ritorno del Peperoncino Jazz Festival (27 agosto) in partnership con la terza edizione del Festival della Poetry Kitchen (26-27 agosto) e la tanto attesa consultazione popolare (18 agosto) per la scelta della statua dell’eroe albanese Skanderbeg, che seguiranno all’ormai consueto appuntamento con il Festival delle Migrazioni (24 agosto).

Location alternate, dal Monastero Basiliano all’anfiteatro comunale, passando per piazza Skanderbeg, per far conoscere tutti gli scorci del nostro paese a quanti sceglieranno di godersi la frescura serale qui in agosto.

Tutti gli eventi sono gratuiti.