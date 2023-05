Esplosione a Castrovillari, ristorante distrutto

CASTROVILLARI (CS) – Un’esplosione violenta ed un boato che è stato avvertito addirittura a qualche chilometro di distanza. La quiete della domenica sera di Castrovillari è stata così turbata da una violenta esplosione avvenuta in un ristorante nella zona nord della città del Pollino.

Non è ancora chiaro cosa è successo nello specifico, ma ciò che è certo è che il locale è stato seriamente danneggiato. Fortunatamente al momento dell’esplosione il ristorante era chiuso, ma fino a qualche ora prima erano presenti diverse persone che hanno preso parte ad un banchetto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri ed il personale del 118. Fortunatamente non ci sono feriti, ma le persone che risiedono nel palazzo dove è avvenuta l’esplosione si sono riversate per strada. Sono in corso i rilievi per cercare di capire cosa abbia potuto scaturire l’esplosione. Si pensa ad un corto circuito o una fuga di gas. Ma nessuna ipotesi, relativa alla natura dell’esplosione, viene esclusa.

- Pubblicità Sky-