Esercitazione aerea Nato, presente anche il Distaccamento Aeronautico di Montescuro

COSENZA – Anche un pezzo di Calabria presente alla “TIGER MEET 2023”, una delle più importanti e prestigiose esercitazioni aeree internazionali in ambito NATO alla quale hanno partecipato ben 10 Paesi e 70 aeromobili facenti parte dell’Alleanza. Protagonisti indiscussi i cieli di Puglia, Basilicata e Calabria che hanno visto un’intensissima attività aerea addestrativa per perfezionare l’interoperabilità degli assetti in missioni di difesa e interdizione aerea, di supporto a truppe a terra (Close Air Support) o di ricerca e recupero di personale in ambiente ostile (Personnel Recovery).

Proprio in quest’ambito, dal 3 al 12 ottobre il Distaccamento Aeronautico Montescuro si è rivelato una preziosa risorsa strategica nell’area di operazioni, permettendo agli assetti del 2° Stormo di Udine-Rivolto di rischierarsi con il proprio sistema di difesa aerea “SIRIUS”, deputato alla sorveglianza dello spazio aereo calabrese nel corso dall’attività addestrativa.

L’attività di supporto, ha coinvolto anche l’impiego di mezzi, infrastrutture e uomini del Reparto calabrese che ha messo a disposizione anche molteplici professionalità tecniche e specialistiche tra le quali la componente Telematica e Cyber, oltre alla locale Stazione Meteo, garantendo un utile contributo logistico-operativo per l’impiego del sistema missilistico dell’Arma Azzurra.

Già in passato il Distaccamento silano si è reso protagonista di supporti logistico-operativi rilevanti come in occasione dell’esercitazione “Grifone 2015” e dell’operazione “Aquila Omnia” nel 2021, mentre da quest’anno è diventato training point per gli incursori del 17° Stormo.

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate.

Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti

dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.