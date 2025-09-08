HomeProvincia

Escursionista punto da uno sciame di vespe nel Pollino, individuato e posto in salvo dal Soccorso alpino

Si tratta di un uomo di 46 anni, originario di Acri che ha chiesto aiuto mentre rientrava da un'escursione sul Monte Palanuda all'interno del massiccio montuoso dei Monti dell'Orsomarso, verso i Piani di Novacco. Spaventato ma collaborativo è stato geolocalizzato e poi condotto dai sanitari

F.B.
F.B.
ORSOMARSO (CS) – Un escursionista di 46 anni, originario di Acri nel corso della serata di ieri, mentre rientrava da un’escursione sul Monte Palanuda (1632 metri di altitudine), nel Parco nazionale del Pollino, all’interno del massiccio montuoso dei Monti dell’Orsomarso, verso i Piani di Novacco, è stato punto da uno sciame di vespe mentre si trovava sul sentiero 635A.

L’uomo ha prontamente chiamato i soccorsi. Gli operatori del Soccorso alpino Calabria lo hanno guidato telefonicamente monitorando la situazione, seguendone la sintomatologia e a supportandolo psicologicamente. L’uomo era particolarmente spaventato ma collaborativo, in difficoltà e a disagio di fronte alle reazioni impreviste causate dalle punture.

Una volta geolocalizzato dagli operatori del soccorso alpino, l’uomo è stato guidato da remoto e, una volta raggiunto dai tecnici, è stato accompagnato e affidato ai medici del 118 per i dovuti accertamenti sanitari.

F.B.
