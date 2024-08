COSENZA – Vigili del fuoco e carabinieri, dalla scorsa notte, cercano a Orsomarso un 60nne escursionista pugliese di cui si sono perse le tracce.

L’uomo, che ha una lunga esperienza, non è arrivato a destinazione e verso le 3.30 familiari e amici hanno dato l’allarme. Sul posto è in arrivo un elicottero per perlustrare l’area anche dall’alto.