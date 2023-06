Escalation criminale nella Sibaritide:«si chieda Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Non è più procrastinabile il potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine a Corigliano Rossano. L’escalation criminale che si sta consumando in questi ultimi anni, con una recente cruenta impennata, non è più tollerabile”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia, Ernesto Rapani.

“Ho presentato – dice il parlamentare – un’interrogazione al ministro dell’interno Matteo Piantedosi chiedendo quali urgenti iniziative il governo abbia assunto o intenda assumere per supportare le forze dell’ordine nell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità nel territorio di Corigliano Rossano e, in particolare, a che punto sia la procedure per elevare a rango di presidio con primo dirigente il locale commissariato di polizia.” Rapani si sofferma sull’escalation di violenza con intimidazioni e professionisti, l’incendio alla casa estiva del sindaco di Crosia, Antonio Russo, il rogo a un lido balneare a a ristoranti a Schiavonea, gli attentati ai cantieri Anas. Tutti episodi sui quali stanno indagando gli inquirenti.