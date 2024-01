Erosione costiera nel Cosentino, Succurro: “Occhiuto vuole affrontare da subito il problema”

CATANZARO – “Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dato piena disponibilità ad affrontare da subito il problema dell’erosione delle nostre coste, iniziando da studi approfonditi e con un masterplan di elevato livello che verrà redatto dagli esperti delle università di Reggio Calabria e di Cosenza”. Lo afferma, in una nota, Rosaria Succurro, presidente dell’Anci Calabria, che oggi ha incontrato Occhiuto nella sede della giunta regionale per discutere del contrasto e della prevenzione dell’erosione costiera, da molti anni insistente nel territorio calabrese.

“Con il presidente Occhiuto – riferisce Succurro – abbiamo parlato a lungo della questione, proprio come ci avevano chiesto i sindaci dei Comuni interessati. Già dai prossimi giorni, insieme a tutti i primi cittadini, ci confronteremo con la Regione e parleremo del problema nella sua complessità, anche in relazione ai cambiamenti climatici, in modo da affrontarlo in maniera completa ed efficace e non con singole iniziative locali. Sono soddisfatta per l’immediato ascolto del presidente Occhiuto e per il metodo che ha scelto di seguire”.