Eroina e cocaina interrate nel giardino di casa: scatta l’arresto per un giovane a Sibari

CASSANO ALLO JONIO (CS) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i Carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio hanno arrestato un ventiseienne residente a Sibari.

In particolare i militari nel corso di una perquisizione a casa del giovane, che risiede in Contrada Pantano Rotondo, hanno rinvenuto, nascosta all’interno della sua abitazione nonché interrata nel suo giardino, 45 grammi di eroina – suddivisa in pietre e in parte già confezionata in dosi – e quasi 30 grammi di cocaina, già frazionata in dosi mediante involucri termosigillati.

All’interno dell’abitazione è stato inoltre trovato un bilancino elettronico di precisione, idoneo alla pesatura della droga per la successiva preparazione delle singole dosi, nonché svariato materiale per preparare gli involucri destinati a contenere la droga. Il ventiseienne, così come disposto dal gip, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.