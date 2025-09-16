Era disperso da ieri sui monti del Pollino, 20enne salvato dai Vigili del fuoco

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Era disperso dalla giornata di ieri, a circa 2mila metri di quota, tra i boschi del Pollino ed oggi è stato salvato dai Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza – Distaccamento di Castrovillari. Si tratta di un escursionista polacca, di 20 anni che aveva mandato la richiesta di aiuto nella giornata di ieri.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha provveduto a geolocalizzare la posizione nella quale si trovava il giovane comprendendo fin da subito che si trattava di una zona impervia, non raggiungibile con i mezzi da terra, e per questo è stato richiesto l’intervento di un elicottero. A decollare il mezzo aereo DRAGO VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme con a bordo gli elisoccorritori che una volta raggiunte le coordinate indicate, hanno recuperato il giovane mediante una manovra di verricellata.

L’escursionista, in buone condizioni di salute ma provato dalla notte trascorsa all’aperto in alta montagna, è stato elitrasportato in zona sicura e affidato al personale del Distaccamento di Castrovillari. Successivamente è stato preso in carico dai sanitari del SUEM 118 per le cure e gli accertamenti del caso.