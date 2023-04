Ennesima auto in fiamme a Corigliano Rossano: nessuna pista esclusa

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un’altra auto in fiamme nella notte a Corigliano-Rossano, nell’area urbana rossanese. Ad essere presa di mira, questa volta, una Fiat Croma parcheggiata in via Cilea nel quartiere Petra. Anche in questo caso non sono stati rinvenuti elementi di dolo ma gli inquirenti non escludono nessuna pista e indagano sulle circostanze dell’accaduto.

Nell’immediatezza dei fatti, avvenuti attorno alle ore 2 di questa notte, sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno donato le fiamme e messo in sicurezza i luoghi e le altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul luogo dell’accaduto anche una pattuglia del Commissariato e una volante dei carabinieri. Ora si indaga per capire se questo ennesimo evento debba essere o meno derubricato nelle azioni dolose.