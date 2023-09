Ennesima aggressione nel carcere di Rossano: detenuto prende a schiaffi un agente

ROSSANO (CS) – “Ancora un’aggressione nel carcere di Rossano, nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria. Oggi, un detenuto lavorante, ha preso a schiaffi un agente, senza alcun motivo. È l’ennesimo episodio, nello stesso istituto, a distanza di poco tempo”. Lo affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, segretario nazionale. Una lunga scia di episodi di violenza e tensioni verificatisi (sopratutto in estate) è il simbolo di un allarme che non può più essere ignorato per l’istituto penitenziario del Cosentino

“Ricordiamo – proseguono – che ogni anno, nelle carceri italiane, avvengono circa 9.000 eventi tra aggressioni, colluttazioni e ferimenti. In Calabria, gli stessi fatti sono circa 300 all’anno. Chiediamo l’immediato trasferimento del detenuto ad altro istituto, possibilmente fuori regione, ovvero che sconti la pena in regime detentivo chiuso”.