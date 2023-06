Emodinamica chiusa, vietato stare male dopo le 14 a Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Il reparto di emodinamica è uno di quelli in cui si può salvare una vita umana. In caso di infarto la salvezza, in tempi stretti, può arrivare proprio da questo reparto.

Una grande contraddizione, quindi, è quella di un funzionamento part-time e non h24. Accade questo all’ospedale di Castrovillari dove è il reparto di emodinamica è aperto solo dalle 8 alle 14. Come se un infarto potesse arrivare solo in quella fascia oraria.

Per chiedere un potenziamento del servizio, fino ad arrivare a coprire le 24 ore, sono scese in campo le associazioni del territorio, guidate dal consigliere regionale Ferdinando Laghi.

Il sit-in, organizzato proprio davanti al Ferrari, è una richiesta di intervento trattandosi anche dell’unico reparto pubblico di emodinamica presente in provincia al di là di quello presente nell’ospedale Hub di Cosenza.

Non una manifestazione isolata, ma semplicemente la prima in considerazione di quelli che sono i tanti problemi dell’ospedale di Castrovillari.